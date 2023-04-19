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Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen Galatasaray maçında sahada olacak

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı öncesi Karagürümrük kalecisi Batuhan Şen'den haber geldi. Genç file bekçisi, Galatasaray maçında sahada olacak.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 19:48
ENES CEVAHİRCİ
Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen Galatasaray maçında sahada olacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin haberine göre Ümraniyespor maçında sakatlanan Kırmızı siyahlıların genç file bekçisi Batuhan Şen Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Karagümrük'te zorlu maç öncesi kaleci problemi yaşanıyor. Kırmızı siyahlıların Ümraniyespor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Emiliano Viviano forma giyemecek.

Öte yandan 25. dakikada sakatlanan Batuhan Şen'in durumu merak ediliyordu. Karagümrük'e genç kaleciden müjdeli haber geldi.

Karagümrük'ün sağlık ekibi belinde yaşadığı spazmdan ötürü oyundan çıkan Batuhan'ı Galatasaray maçına yetiştirecek. Genç kaleci iğne ile sahaya çıkacak.

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