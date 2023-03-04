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Mbaye Diagne'den Enner Valencia'ya mesaj! "Sonuna kadar savaş vermek istiyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük evinde Sivasspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmaya attığı 3 golle damga vuran Mbaye Diagne, Ligin gol kralı Enner Valencia'ya meydan okudu!

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:19
Mbaye Diagne'den Enner Valencia'ya mesaj! "Sonuna kadar savaş vermek istiyorum"

Fatih Karagümrük'ün Sivasspor'u 4-3 skorla yendiği maçta Mbaye Diagne, 3 gol atarak hat-trick yaptı. Maçın ardından konuşan Senegalli futbolcu, gol krallığında en büyük rakibi Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'ya meydan okudu.

Mbaye Diagne, gol krallığı yarışını bırakmayacağını söyleyerek, "Enner Valencia biraz önde. Ama ben de bırakmayacağım. Savaşçı bir kimliğim var ve sonuna kadar bu savaşı vermek istiyorum." dedi.

31 yaşındaki golcü, takımının kazandığı sürece gol krallığı yarışında olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Önümüzde maçlar var ve kazanmak istiyoruz. Kazandığımız sürece zaten benim bu yarışta olacağıma inanıyorum. Enner Valencia gollerine devam etsin çünkü arkadan ben geliyorum."

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