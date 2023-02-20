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TFF'den Süleyman Hurma'ya taziye mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükran Hurma'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:32
TFF'den Süleyman Hurma'ya taziye mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Şükriye Hurma'ya Allah'tan rahmet, Sayın Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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