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Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduğunu belirten İtalyan teknik adamın yaşananlara dair sözleri haberimizde...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 10:00
Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Daily Mail'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve ülkedeki son durum hakkında konuşan Pirlo, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

Daily Mail'de yer alan haber şu şekilde;

Beşiktaş'ın evi bir yardım merkezine dönüştü. Gönüllüler, Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini harap eden iki ölümcül depremin ilkinin ardından Pazartesi günü yardım çalışmalarına başladı. İstanbul genelinde futbol bir yardım merkezi haline geldi.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

Sarsıntıyı burada hissetmediler ama suyun karşı tarafında, orta köprünün üzerinden, yarıya indirilmiş dev bayrağın yanından geçen Fatih Karagümrük oyuncuları ve kadrosu duyduklarıyla sarsıldı.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, cepheden yürek burkan bir açıklama yaptı. Enkaz altında kalan arasında bazı futbolcular ve teknik heyetten isimler de vardı.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

Andrea Pirlo'nun ekibi İstanbul'un yukarısındaki tepelerde bulunan geçici antrenman sahasında toplanmıştı. Daha önce, rüzgar, kar ve sulu kır yollarında üstesinden gelebilen oyuncular spor salonunda antrenman yapıyordu.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

Televizyon kapalıydı ama o sabah kanallar arasında şöyle bir gezinildiğinde yalnızca trajedi ve yıkımla ilgili görüntüler vardı.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

Perşembe günü Pirlo ve takımı yardımın kötü şekilde etkilenen bölgelere giden kamyonlara yüklenmesine yardımcı oldu.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

PIRLO: HERKES İÇİN ÜZGÜNÜM

Ve Pirlo olanlar hakkında konuşmaya başladı, "Olanlar için üzgünüm, herkes için üzgünüm. Umarım bu büyük trajedinin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir katkıda bulunabiliriz."

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan deprem sonrası açıklamalar!

VOLKAN DEMİREL SÖZLERİ

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Volkan Demirel hakkında da konuştu. Pirlo, "Maalesef bu trajik anda orada olan Volkan için de çok üzgünüm.

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