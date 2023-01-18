Fatih Karagümrük - Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük - Başakşehir ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fatih Karagümrük - Başakşehir ZTK maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fatih Karagümrük, Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı 18 Ocak Çarşamba günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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KUPADA İLK MAÇ

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bu iki takım 5 defa rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmazken, kırmızı-siyahlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Başakşehir'in 2 golüne, Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasında ligde sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada golsüz beraberlikle sona erdi.

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Başakşehir, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla eledi. Fatih Karagümrük ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Kırşehir FK'yı 3-1, 5. turda ise Uşakspor'u 3-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.