Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 5 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 5 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 5 Haziran Çarşamba 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 5 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 5 HAZİRAN | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 5 Haziran Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

5 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

F.Bahçe'ye İngiltere'den kanat!
F.Bahçe ile G.Saray'dan transfer kapışması!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım!
Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvurusu
ALES-2 başvuru ekranı 2024
EKPSS kura geç başvuru ekranı 2024 | ÖSYM EKPSS kura geç başvuru ücreti ne kadar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:04
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:53
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:42
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:36
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:36
Daha Eski
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:31
"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" 00:16
"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" 00:15
Bologna'da gol sesi çıkmadı! Bologna'da gol sesi çıkmadı! 23:55
A Milli Takım'da şok sakatlık! A Milli Takım'da şok sakatlık! 23:39
Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız! Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız! 23:39