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Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı öncesi Andrea Pirlo: Büyük bir takıma karşı oynayacağız

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük, cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör Andrea Pirlo gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:34
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı öncesi Andrea Pirlo: Büyük bir takıma karşı oynayacağız

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önemli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız. Son 3 maçta kazanamadılar ama daha fazlasını hak ettikleri maçlar oldu. Biz de kendi mücadelemizi ortaya koyacağız. İyi oyuncuları var" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Riva Tesisleri'nde sürdüren Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig'de oynadıkları son 2 müsabakada önemli galibiyetler aldıklarını belirten Pirlo, "Mutluyuz. Fenerbahçe maçında yenilmemize rağmen iyi mücadele etmiştik. Aldığımız iki galibiyetle kendimize geldik. Devamını getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray müsabakası için ise İtalyan teknik direktör, "Çok önemli maç oynayacağız. Önemli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız. Son 3 maçta kazanamadılar ama daha fazlasını hak ettikleri maçlar oldu. Biz de kendi mücadelemizi ortaya koyacağız. İyi oyuncuları var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok önemli oyuncuları var. Büyük şampiyonluklar yaşadı. Savunmada ve hücumda iyi önlemler alarak beraber oynamamız lazım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de hakemlerin performanslarıyla ilgili sorulan soruya Pirlo, "Herkes hakem hatalarıyla ilgili konuşuyor. Bizim de bazen olabiliyor. Burada mazeret üretmemek gerekiyor. İtalya'da ve ABD'de futbol oynadım. Orada bu şeyleri yaşadım, gördüm. Hepimizin dikkat etmesi lazım" diye cevap verdi.

"GERİDE KALAN 11 HAFTADA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Süper Lig'in İtalya'dan farklı bir lig olduğunu vurgulayan Andrea Pirlo, "Hücumda hızlı ve kaliteli oyuncular var. Kompakt oynayan takımlar da var. Çok dikkat etmeniz lazım. Her maçta herkes birbirinin yenebiliyor. Farklı bir deneyim oluyor. Geride kalan 11 haftada çok şey öğrendim" açıklamasında bulundu.

Son olarak Adem Ljajic için ise İtalyan çalıştırıcı, "Şu an hazırlanıyor. Belli bir süre oynayamadı. Doğru zamanda gelirse forma şansı bulacak ve bize katkı verecek" cümlelerine yer verdi.

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