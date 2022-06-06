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Karagümrük'te Pirlo iddiası!

Süper Lig'de sezonu Volkan Demirel ile tamamlamasının ardından genç teknik adamla yollarını ayıran Fatih Karagümrük için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Karagümrük'te Pirlo iddiası!
Süper Lig'de sezonu Volkan Demirel ile tamamlamasının ardından genç teknik adamla yollarını ayıran Fatih Karagümrük için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, kırmızı-siyahlıların dünyaca ünlü eski futbolcu Andrea Pirlo ile temaslara başladığını öne sürdü. Teknik direktörlük kariyerine Juventus'un 23 Yaş Altı takımında başlayan 43 yaşındaki Pirlo, 2020-2021 sezonunda ise Juventus A Takımı'nı çalıştırmıştı. 28 Mayıs 2021'den beri boştaki genç teknik adamın idaresindeki Juventus, o sezonu Serie A'da 78 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
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