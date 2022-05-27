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Son dakika spor haberleri: Volkan Demirel Fatih Karagümrük'ten ayrıldığı duyurdu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, kulübü ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Demirel açıklamasında, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 12:40
Son dakika spor haberleri: Volkan Demirel Fatih Karagümrük'ten ayrıldığı duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, kulübü ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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