Son dakika spor haberleri: Volkan Demirel Fatih Karagümrük'ten ayrıldığı duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, kulübü ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.