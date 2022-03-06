Fatih Karagümrük - Altay: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Altay karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Altay'da Mohammad Naderi, 42. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karagümrük, puanını 40'a yükseltti. 18. sırada yer alan Altay ise puanını 26 yaptı.

Maçtan dakikalar...

9'uncu dakikada Bistrovic'in pasında sol tarafta topla buluşan Jimmy Durmaz, ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi. Altıpas üzerinde Emre Mor'un dokunduğu top yandan auta gitti.



33'üncü dakikada Rodriguez'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Pinares'in vuruşu üstten auta gitti.



39'uncu dakikada Ahmed Musa'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor'un çaprazdan şutunda kaleci Lis, topu köşeden çıkarmayı başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



42'nci dakikada Altay 10 kişi kaldı. Sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Emre Mor'a arkadan yaptığı faul sonrası Naderi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



57'nci dakikada Karagümrük Caner Erkin ile gole yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in köşeye giden şutunu kaleci Lis son anda kornere çeldi.



90+6'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında, Emre Mor çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Karamoh'un vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.