Karagümrük’ten gol şov

Süper Lig'in 4. haftasında Vava- Cars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. 14'te Biglia'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 21'de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunay, penaltı noktası üzerindeki Pesic'i gördü. Duble yapan Sırp golcü aradaki farkı ikiye çıkarttı: 2-0.



KARAMOH BİTİRDİ



58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Bertolacci'nin ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta top ağlarla buluştu: 3-0. 79'da ev sahibi takım 4. golü buldu. Erhun'un savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Karamoh, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0. Ligdeki 2. galibiyetini alan Karagümrük, puanını da 7'ye çıkarttı.



'MAÇIN HAKİMİ BİZDİK'



Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel, "Maç birinci dakikasından 90. dakikasına kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Oyunun şekli belki ikinci yarı biraz daha dikkatli olsaydı daha farklı sonuç olurdu" dedi.



YENİLGİ İÇİN ÜZGÜN!



Adana Demir teknik direktörü Montella, "Bu mağlubiyet için çok üzgünüz. Kendimiz için değil, başkanımız için, taraftarımız için üzgünüz. Bu hafta çok çalışmıştık. Çalışmaya, geliştirmeye geldik. Çok çalışacağız" diye konuştu