Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'la anlaştı

Uzun bir aradan sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, flaş transferlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Yaz aylarında birçok flaş ismi kadrosuna katan, son olarak da ara transfer dönemi için Emre Çolak, Borini ve Bertolacci'yle anlaşmaya varan İstanbul ekibi, bir transferi daha bitirdi.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Karagümrük, son olarak Rosenborg'da forma giyen ve sözleşemsi 1 Ocak'ta sona eren Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'la her konuda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR

29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 2022 yılına kadar kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.