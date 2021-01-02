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Son dakika transfer haberi: Norveçli sağ bek 'la anlaştı

Son dakika transfer haberi: 'de flaş transferlere imza atan , bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Schira'nın haberine göre; temsilcisi, son olarak 'da forma giyen ve sözleşmesi 1 Ocak'ta sona eren Norveçli sağ bek 'la her konuda anlaşmaya vardı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:33
Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'la anlaştı

Uzun bir aradan sonra mücadele ettiği 'de sezona müthiş bir başlangıç yapan , flaş transferlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Yaz aylarında birçok flaş ismi kadrosuna katan, son olarak da ara transfer dönemi için , ve 'yle anlaşmaya varan ekibi, bir transferi daha bitirdi.

Ünlü İtalyan gazeteci 'nın haberine göre Karagümrük, son olarak 'da forma giyen ve sözleşemsi 1 Ocak'ta sona eren Norveçli sağ bek 'la her konuda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR
29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 2022 yılına kadar kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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