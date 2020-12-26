Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Ezequiel Garay gündemimizde yok

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kulübün transfer politikasına dair de açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, "Ezequiel Garay gündemimizde yok" dedi. Önümüzdeki hafta oynayacakları Trabzonspor maçına da değinen deneyimli başkanı karşılaşmanın stadının Vodafone Park olacağını açıkladı. Hurma, "Sağ olsun Beşiktaş Kulübü yardımcı oldu. Trabzonspor maçını orada oynayacağız" ifadelerini kullandı.