Anadolu Efes - Monaco | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Monaco'yu ağırlıyor. Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvasında bu sezon 8. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, tamamladığı 7 maçta 4 galibiyet / 3 mağlubiyet ile 8. sıradaki yerini aldı. Rakibi Monaco da 4 galibiyet ve 3 galibiyet ile 10. sırada bulunmakta.

Parkedeki büyük düellonun skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Periyot: Anadolu Efes 23-22 Monaco

2. Periyot (Oynanıyor): Anadolu Efes 30-30 Monaco

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

S Sport, S Sport+ ve Exxen'den naklen yayınlanan Anadolu Efes - Monaco mücadelesi 8 Kasım günü saat 20:00'da başladı.