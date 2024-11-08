  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Monaco | CANLI (THY EuroLeague)

Anadolu Efes - Monaco | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Monaco'yu ağırlıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 19:58 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 20:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes - Monaco | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Monaco'yu ağırlıyor. Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvasında bu sezon 8. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, tamamladığı 7 maçta 4 galibiyet / 3 mağlubiyet ile 8. sıradaki yerini aldı. Rakibi Monaco da 4 galibiyet ve 3 galibiyet ile 10. sırada bulunmakta.

Parkedeki büyük düellonun skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Periyot: Anadolu Efes 23-22 Monaco

2. Periyot (Oynanıyor): Anadolu Efes 30-30 Monaco

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

S Sport, S Sport+ ve Exxen'den naklen yayınlanan Anadolu Efes - Monaco mücadelesi 8 Kasım günü saat 20:00'da başladı.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı
DİĞER
21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızlar listeyi altüst etti...
Cehennem odunu FETÖ elebaşı Gülen'e Protestan cenaze! Hristiyanlar gibi “lüks” tabutuyla gömüldü
Ancelotti'den Arda'ya: Süre almak için...
F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan maç sonrası radikal karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Sivasspor hazırlığı başladı F.Bahçe'de Sivasspor hazırlığı başladı 19:55
Veteran futbolcu hayatını kaybetti Veteran futbolcu hayatını kaybetti 19:52
Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse... Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse... 19:48
Fırtına'da Rizespor hazırlığı tamam Fırtına'da Rizespor hazırlığı tamam 19:41
Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı 19:28
Anadolu Efes - Monaco | CANLI Anadolu Efes - Monaco | CANLI 18:54
Daha Eski
Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI 18:36
Ancelotti'den Arda'ya: Süre almak için... Ancelotti'den Arda'ya: Süre almak için... 18:30
Tadic'ten F.Bahçelileri üzen açıklama! Ayrılık... Tadic'ten F.Bahçelileri üzen açıklama! Ayrılık... 18:16
Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 18:05
Ahmet Doğan Yıldırım’ın performansı göz dolduruyor Ahmet Doğan Yıldırım’ın performansı göz dolduruyor 17:52
Beşiktaş'tan açıklama Beşiktaş'tan açıklama 17:32