Sarunas Jasikevicius'tan Johnathan Motley açıklaması! 4. maçta oynayacak mı?

THY Euroleague'de play-off 3. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'yu ağırladı. Sahadan galip ayrılmayı başaran temsilcimiz seriyi 2-1'e getirdi.

Play-off turu boyunca süre alamayan Motley'nin durumu merak konusu olurken, takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, maçın ardından koç Sarunas Jasikevicius'a 'Cuma akşamı oynayıp oynamayacağını' sordu.

İşte koçun o yanıtı;

"İLERLEME VAR"

Motley'nin durumu hakkında net bir şey söyleyemiyorum. İlerleme var antrenmanlarda bizimle ancak cuma günü için kesin konuşamıyorum."