Haberler THY EuroLeague Sarunas Jasikevicius'tan Johnathan Motley açıklaması! 4. maçta oynayacak mı?

Sarunas Jasikevicius'tan Johnathan Motley açıklaması! 4. maçta oynayacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague play-off serisi 3. maçında Monaco ile oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Litvanyalı koç, sakatlığı bulunan Johnathan Motley'in sakatlığıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 23:57
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Sarunas Jasikevicius'tan Johnathan Motley açıklaması! 4. maçta oynayacak mı?

THY Euroleague'de play-off 3. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'yu ağırladı. Sahadan galip ayrılmayı başaran temsilcimiz seriyi 2-1'e getirdi.

Play-off turu boyunca süre alamayan Motley'nin durumu merak konusu olurken, takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, maçın ardından koç Sarunas Jasikevicius'a 'Cuma akşamı oynayıp oynamayacağını' sordu.

İşte koçun o yanıtı;

"İLERLEME VAR"

Motley'nin durumu hakkında net bir şey söyleyemiyorum. İlerleme var antrenmanlarda bizimle ancak cuma günü için kesin konuşamıyorum."

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