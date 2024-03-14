Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 29. haftada Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko-Valencia maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.