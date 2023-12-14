Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 14. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.
Oynadığı son 2 maçı kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv karşısında da galip gelerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Ev sahibi Maccabi Tel Aviv ise geride kalan son 5 maçın 3'ünü kaybetti.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Sonucu: Maccabi Tel Aviv 29 - 20 Anadolu Efes
2.Periyot Oynanıyor: Maccabi Tel Aviv 41 - 42 Anadolu Efes
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MACCABI TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 22.05'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.