Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 14. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. EuroLeague'deki son 2 maçını kazanan Erdem Can'ın öğrencileri, İsrail temsilcisi karşısında galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 22:49
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Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 14. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

Oynadığı son 2 maçı kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv karşısında da galip gelerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Maccabi Tel Aviv ise geride kalan son 5 maçın 3'ünü kaybetti.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Sonucu: Maccabi Tel Aviv 29 - 20 Anadolu Efes

2.Periyot Oynanıyor: Maccabi Tel Aviv 41 - 42 Anadolu Efes

Haberimiz güncellenmektedir.

MACCABI TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 22.05'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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