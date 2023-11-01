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Fenerbahçe Beko evinde Olympiakos'u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'in 6. haftasında, temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Olympiakos'u ağırlayacak İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 13:30
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Fenerbahçe Beko evinde Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 6. haftasında 2 Kasım Perşembe günü Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

THY Euroleague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko 2 Kasım Perşembe saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Euroleague'de oynadığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde 4. sırada yer alıyor. Yunan temsilcisi ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 31. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 16 kez mağlup etti. İki takım son olarak geçtiğimiz sezon play-offlarda karşılaştı ve Yunan ekibi 5 maç sonunda 3-2 tur atlayan taraf oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 83.8 sayı, 11.8 ribaund ve 16 asist ortalamaları ile oynarken; Olympiakos ise 74.6 sayı, 11.2 ribaund ve 17.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 15.0 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Yunan ekibinde Nigel Williams-Goss 13.0 sayı ortalamasıyla oynuyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Yam Madar takımla idmanlara başlarken, Metecan Birsen'in ise tedavi ve bireysel idman süreci devam ediyor.

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