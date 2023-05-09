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Olympiakoslu Kostas Sloukas Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

EuroLeague Play-Off serisi 5’inci maçında Olympiakos evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı. Olympiakos'un yıldız oyuncusu Kostas Sloukas karşılaşma sonrası konuştu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:04
Olympiakoslu Kostas Sloukas Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

EuroLeague Play-Off serisi 5'inci maçında Olympiakos evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı. Olympiakos'un yıldız oyuncusu Kostas Sloukas karşılaşma sonrası konuştu.

Sloukas: "Serinin son maçıydı. Tüm sezon bu şans için savaştık. İnanılmaz taraftarlarımızın önünde oynadık. Çok iyi oynadık. Çok zor bir maçtı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Maçı muhteşem okudular. Çok iyi oynadılar. Bizi zor duruma düşürdüler. Sonunda hak ettiğimizi aldık ve Final Four'dayız. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Agresif oynamaya çalışıyorum. Karıma, aileme ve kızıma armağan ediyorum. Son aylarda sakatlık problemleri yaşadım. Onların desteğine ihtiyacım vardı. Takım arkadaşlarımın da. Şimdi kutlama zamanı." ifadelerini kullandı.

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