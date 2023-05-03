Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe başantrenörü Dimitris Itoudis: Final Four'a kalmak için elimizden geleni yapacağız

Fenerbahçe başantrenörü Dimitris Itoudis: Final Four'a kalmak için elimizden geleni yapacağız

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde son saniye basketiyle Olympiakos'a 72-71 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan başantrenör Dimitris Itoudis, seride geri dönüp Dörtlü Final'e yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 23:19
Fenerbahçe başantrenörü Dimitris Itoudis: Final Four'a kalmak için elimizden geleni yapacağız

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye üçlüğüyle 72-71 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, seride geri dönüp Dörtlü Final'e yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, Olympiakos'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Sonuç lehimize olabilirdi. Maçı hak etmiş olurduk. Onları standartlarının altında tutmayı başardık. Vezenkov ve Sloukas işimizi zorlaştırdı. Maça çok iyi başladık ama güçlü bir şekilde oyunda kalamadık. Daha iyi atak yapamadık. Boyalı alanda Black sorunlar çıkardı. Sloukas'ı da 3. ve 4. çeyrekte durduramadık. Müsabaka boyunca istediğim kadar iyi bir savunma vardı. Yeni bir takımız. Olympiakos seride 2-1 önde. Uzun bir seri olacak, geri dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise seyir keyfi yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Müthiş bir maçtı. Fenerbahçe çok iyi başladı. Hücumda çok sayıda atış bulmamıza rağmen 3 sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle oynadık. Son bölümde Guduric'in basketine Sloukas'ın üçlüğüyle yanıt verdik ve maçı kazandık. Pire'de bazı hatalarımız vardı. Ribauntları düzelttik. Baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde." diye konuştu.

Yunan başantrenör, bu maçın analizini yaparak eksikleri belirleyip 5 Mayıs Cuma günü kazanmayı ve Dörtlü Final'e yükselmeyi istediklerini kaydetti.

DİĞER
Son Dakika: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma tarihi belli oldu! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanacağı o tarih!
Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barcelona Final Four'da!
F.Bahçe Beko seride 2-1 geriye düştü!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Mayıs)
TRT Tabii ücreti, üyelik ekranı!
MEB 45 bin atama kontenjan, branş ve taban puanları listesi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! 00:09
Zeki kırmızı gördü! Roma deplasmanda 2 puan bıraktı Zeki kırmızı gördü! Roma deplasmanda 2 puan bıraktı 23:56
Liverpool tek golle kazandı! Liverpool tek golle kazandı! 23:54
Inter gol oldu yağdı! Inter gol oldu yağdı! 23:53
Haaland'ın rekor kırdığı maçta kazanan M. City! Haaland'ın rekor kırdığı maçta kazanan M. City! 23:52
Batshuayi performansından mutsuz! "Geri dönüşüm..." Batshuayi performansından mutsuz! "Geri dönüşüm..." 23:29
Daha Eski
Rıza Çalımbay: Finale kalmak istiyoruz Rıza Çalımbay: Finale kalmak istiyoruz 23:22
Itoudis: Dörtlü Final için elimizden geleni yapacağız Itoudis: Dörtlü Final için elimizden geleni yapacağız 23:19
Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol! Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol! 23:18
Eğribayat: Yine puan kaybedecekler! Eğribayat: Yine puan kaybedecekler! 23:18
Barcelona Final Four'da! Barcelona Final Four'da! 23:12
Jorge Jesus'tan hakem isyanı! Jorge Jesus'tan hakem isyanı! 23:05