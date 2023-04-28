Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off ikinci maçında deplasmanda Olympiakos karşısında galibiyet peşinde.
İlk maçı 79-68 kaybeden Fenerbahçe Beko, seride durumu eşitlemek istiyor.
Olympiakos - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK SONUCU: Olympiakos 25-10 Fenerbahçe Beko
İLK YARI SONUCU: Olympiakos 37-34 Fenerbahçe Beko
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OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 28 Nisan Cuma günü TSİ 21:30'da başladı. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.