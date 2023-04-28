Haberler THY EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off ikinci maçında deplasmanda Olympiakos karşısına çıkıyor. İlk maçı 79-68 kaybeden Fenerbahçe Beko, seride durumu eşitlemek istiyor. Olympiakos - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 21:30 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 22:20
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off ikinci maçında deplasmanda Olympiakos karşısında galibiyet peşinde.

İlk maçı 79-68 kaybeden Fenerbahçe Beko, seride durumu eşitlemek istiyor.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK SONUCU: Olympiakos 25-10 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: Olympiakos 37-34 Fenerbahçe Beko

Haberimiz güncellenmektedir...

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 28 Nisan Cuma günü TSİ 21:30'da başladı. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

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