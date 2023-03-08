Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko: 78-74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko: 78-74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de 27. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Fenerbahçe Beko 78-74'lük skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 23:13
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko: 78-74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague 27. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 78-74'lük skorla mağlup oldu.

Euroleague'in 27'nci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 78-74 mağlup oldu. Maccabi Tel Aviv galibiyet sayısını 14'e yükseltirken, Fenerbahçe Beko ise 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Menora Mivtachim

HAKEMLER: Milovoje Jovcic, Jordi Aliaga, Luka Kardum

MACCABİ TEL AVIV: Brown 21, Baldwin 15, Martin 9, Menco, Sorkin 10, Dibartolomeo 10, Hilliard, Cohen 2, Braimoh, Nebo 1, Colson 10

FENERBAHÇE BEKO: Motley 12, Wilbekin 7, Edwards 2, Bjelica 6, Hayes-Davis 16, Pierre 15, Jekiri, Guduric 8, Dorsey, Booker, Calathes 8

1'İNCİ PERİYOT: 17-25

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56

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