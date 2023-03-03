Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı skor)

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 26. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 31-14 Virtus Bologna
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 58-29 Virtus Bologna
3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 64-34 Virtus Bologna
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı 3 Şubat Cuma günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.