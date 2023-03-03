Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı skor)

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı skor)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 20:41 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 21:54
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı skor)

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 26. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 31-14 Virtus Bologna

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 58-29 Virtus Bologna

3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 64-34 Virtus Bologna

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı 3 Şubat Cuma günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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