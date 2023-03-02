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Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 26. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 09:52 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 10:00
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un konuğu olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHİNAİKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı 2 Mart Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. OAKA Arena'da oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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Lacivert-beyazlı ekip geride kalan 24 maçta 12 galibiyet ve 12 yenilgi alarak ligde 11. sırada bulunuyor.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos 25 maçta 8 galibiyet ve 17 yenilgiyle 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip ligde çıktığı son 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu mücadelelerde deplasmanda Real Madrid'e 83-68, rakip sahada Baskonia'ya 95-90, iç sahada Valencia'ya 92-91 ve son maçında deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'a 78-76 kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iç sahadaki Real Madrid maçı ertelenen Anadolu Efes, ardından deplasman maçında Fransız ekibi ASVEL'i 90-89 mağlup etti. İki takımın sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesini Anadolu Efes 88-69 kazanmıştı.

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