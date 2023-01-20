Haberler THY EuroLeague Ergin Ataman'dan Bayern Münih mağlubiyeti sonrası açıklama! "Hata tamamen bana ait"

Ergin Ataman'dan Bayern Münih mağlubiyeti sonrası açıklama! "Hata tamamen bana ait"

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes evinde Bayern Münih'e 89-81 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes Başantranörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 23:04
Ergin Ataman'dan Bayern Münih mağlubiyeti sonrası açıklama! "Hata tamamen bana ait"

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibi karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Tecrübeli başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 89-81 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın büyük bölümünde üstün olduklarını belirten Ataman, "Bizim için zor bir mağlubiyet oldu. 25 dakika mükemmel oynadıktan sonra kalan bölümde durduk. Bu mağlubiyeti açıklayabilecek hiçbir bahane yok. Yorum yapmak çok zor." dedi.

Maçta üçüncü çeyreğin ortasından itibaren oyunun değiştiğini anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Rotasyonlara girdik fakat hücumda kaçırdığımız şutlardan sonra savunma yapmayı unuttuk. Bayern Münih de çok zor şutları başarıyla tamamladı. Panik yaptık ve kaybettik. Önemli istatistiklerden biri de rakibimizin 10 hücum ribaundu aldığı maçta bizim sadece 2 hücum ribaundu almamızdı. Neredeyse attığımız her şutu atacağımıza inandık, ribauntları zorlamadık. Bu da mental bir problemdi. Bizim gibi güçlü takımlar 16 sayı öndeyken maç kaybediyorsa, hata tamamen koça, yani bana aittir."

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