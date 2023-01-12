Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

12 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet elde etti. İki takım, 2022-23 sezonu ilk hafta karşılaşmasında 6 Ekim 2021'de Audi Dome'da karşılaştı. Fenerbahçe Beko, bu mücadelede rakibini 62-74 ile geçti. Temsilcimizde Tonye Jekiri 15, Nigel Hayes-Davis 11 sayı üretti. Bayern cephesinde ise Othello Hunter 18 sayı buldu.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Atılan sayı: 83.4 – 76.0

2 sayı: %57.3 - %44.2

3 sayı: %38.2 - %36.2

Serbest atış: %71.0 - %83.6

Ribaund: 33.6 – 35.1

Asist: 18.9 – 13.3

Top çalma: 7.2 – 6.9

Blok: 1.4 – 2.6

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Yenilen sayı: 79.1 – 78.2

2 sayı: %53.1 - %53.4

3 sayı: %35.8 - %35.8

Serbest atış: %75.8 - %76.4

Ribaund: 32.5 – 34.7

Asist: 16.9 – 16.3

Top çalma: 7.1 – 5.9

Blok: 2.4 – 2.9

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Sayı: Johnathan Motley 14.5 – Cassius Winston 10.6

Ribaund: Johnathan Motley 5.8 – Freddie Gillespie 5.9

Asist: Nick Calathes 5.4 – Cassius Winston 3.1

Top çalma: Nick Calathes 1.2 – Nick Weiler-Babb 0.9

Blok: Devin Booker 0.5 – Freddie Gillespie 0.9

Verimlilik: Johnathan Motley 16.3 - Augustine Rubit 13.6

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