Fenerbahçe Beko başantrenörü Itoudis: Savaşmaya devam edeceğiz

THY EuroLeague'in 14. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya 76-70 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, Türkiye'de iki önemli galibiyet elde eden (Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko) rakibi tebrik etti.

"Çok ayrı iki yüzü olan bir basketbol oynadık." diyen Yunan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibin ikinci çeyrekte çok kolay sayı üretmesine izin verdik. Hızlı hücumlardan çok kolay sayı buldular. İkinci şanslardan da öyle. Farka rağmen ikinci yarı pes etmedik. Farklı bir oyunla oynamaya başladık. Serbest atışları kaçırdık. Rakibe yaklaştık ama yakalayamadık. 70 sayı üretebildik. Motley gibi oyuncuların eksikliğini hissettik. Diğer yandan çift haneli sayılara ulaşan oyuncularımız da vardı. Taraftarın desteği vardı. Bu bizi mutlu ediyor ama sonuçtan mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Kolektif bir şanssızlık olarak görmüyoruz. Pierre geri döndü, diğer sakatların dönmesini de umuyoruz."

Rakibi yakalamaya çok yaklaştıkları hatırlatılan Itoudis, "Bizim top kayıplarımız rakibin hızlı hücumlarına sebep oldu. Önemli anlarda geri geldik. Geri gelişlerde efor sarf edilince, enerji düşüşü oldu. Avrupa Ligi uzun bir maraton. Neler olduğunu görebiliyoruz. Oyuncular da sihirbaz değiller. Her zaman sihir üretemiyorlar sahada. Diğer yandan yeni bir takımız. 21 sayı farka ulaşılması bizim için kötü oldu. Fark 10 sayılarda kalsa daha farklı olabilirdi." diye konuştu.