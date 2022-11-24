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Fener'in yeni avı: Milano

Euroleague'de 9'da 8 yaparak liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun bugünkü rakibi Emporio Milano

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Fener'in yeni avı: Milano

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, 10. haftada bugün EA7 Emporio Armani Milano'ya konuk olacak. Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Sezona Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 9 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı (Barcelona deplasmanı / 80-81)... Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi EA7 Emporio Armani Milan ise 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 15'inci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet halkasına Milano'yu da eklemeyi hedefliyor. Kanarya son maçında önceki gün deplasmanda Monaco'yu 96-93 yenmişti. Parkede kaldığı 34 dakikada 15 sayı, 7 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile oynayan Nick Calathes, karşılaşmanın ardından 25 verimlilik puanıyla MVP seçildi.

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