Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Olimpia Milano galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Olimpia Milano galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında İtalyan ekiplerinden Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda rakibini 82-72'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından ise Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 01:02
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Olimpia Milano galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 10. hafta karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler rakibini 82-72'lik skorla mağlup ederken maçın ardından Dimitris Itoudis galibiyeti değerlendirdi.

"OYUNCULARIM TAKDİRİ HAK EDİYOR"

Itoudis maç sonrasında yaptığı açıklamada, '' Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Üst üste deplasmanlar oynadık, harika takımlara karşı iki galibiyet aldık. Oyuncularım takdiri hak ediyor. Belki kolay görünüyor ama o kadar kolay değil. İlk yarı çok top kaybı yaptık ama ikinci yarıda savunmada çok daha fazlasını verdik, daha etkiliydik. Şehmus ve Metecan katkı verdi. Bu katkılar bizim derinlikli bir takım olduğumuzu ortaya koydu." ifadelerine yer verdi.

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