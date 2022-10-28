Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçının ardından Ergin Ataman: Fenerbahçe galibiyeti hak etti!

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçının ardından Ergin Ataman: Fenerbahçe galibiyeti hak etti!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Türk derbisinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 88-79 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 00:11
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçının ardından Ergin Ataman: Fenerbahçe galibiyeti hak etti!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, Fenerbahçe Beko'nun çok etkili oynadığını belirtti.

Kenardaki oyunculardan katkı alamadıklarını dile getiren Ataman, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Beko ise kenardan gelen oyunculardan çok iyi katkı aldı. İlk çeyrekte onları savunmakta büyük problem yaşadık. İkinci yarıda ise Edwards hücumda fark yarattı. Larkin ve Beaubois'nın yokluğunda zorlandık. Oyun kurucu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Doğuş savunmada katkıda bulundu ama hücumda istediğimiz kadar katkı alamadık. Rotasyon sıkıntımızda ortaya çıkan sonucun normal olduğunu düşünüyorum."

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