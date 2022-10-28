Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçının ardından Ergin Ataman: Fenerbahçe galibiyeti hak etti!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, Fenerbahçe Beko'nun çok etkili oynadığını belirtti.

Kenardaki oyunculardan katkı alamadıklarını dile getiren Ataman, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Beko ise kenardan gelen oyunculardan çok iyi katkı aldı. İlk çeyrekte onları savunmakta büyük problem yaşadık. İkinci yarıda ise Edwards hücumda fark yarattı. Larkin ve Beaubois'nın yokluğunda zorlandık. Oyun kurucu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Doğuş savunmada katkıda bulundu ama hücumda istediğimiz kadar katkı alamadık. Rotasyon sıkıntımızda ortaya çıkan sonucun normal olduğunu düşünüyorum."