Son nefeste

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Final-Four ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos’u son saniye 3’lüğü ile yıkarak finale yükseldi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
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THY Avrupa Ligi 2022 Final Four'da son şampiyon Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan ve nefesleri kesen karşılaşmayı, Vasilije Micic'in son saniye 3'lüğü ile 77-74 kazandı. İlk çeyreği 21-18 önde geçen Olympiakos, soyunma odasına da 43-42 galip girdi. İkinci yarıda toparlanan Efes, 66-63 önde girdiği final periyodunda Micic'in son saniyedeki 3'lüğü ile üst üste üçüncü kez adını finale yazdırdı. Finaldeki rakibi ise Barcelona ya da Real Madrid olacak.
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