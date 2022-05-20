Son nefeste

THY Avrupa Ligi 2022 Final Four'da son şampiyon Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan ve nefesleri kesen karşılaşmayı, Vasilije Micic'in son saniye 3'lüğü ile 77-74 kazandı. İlk çeyreği 21-18 önde geçen Olympiakos, soyunma odasına da 43-42 galip girdi. İkinci yarıda toparlanan Efes, 66-63 önde girdiği final periyodunda Micic'in son saniyedeki 3'lüğü ile üst üste üçüncü kez adını finale yazdırdı. Finaldeki rakibi ise Barcelona ya da Real Madrid olacak.