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LDLC Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 17. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Asvel'e konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, LDLC Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:37
LDLC Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, LDLC Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LDLC ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanacak karşılaşma 23 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS HABER'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 9. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak. LDLC Asvel'in de organizasyonda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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