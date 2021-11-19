Anadolu Efes - Monaco | CANLI

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 11. haftasında evinde Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlıyor. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

1. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 24-20 Monaco

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Monaco maçı saat 20.15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports Haber'den yayınlanıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan lacivert-beyazlılar, sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.

Son 2 maçını kazanarak bu sezon THY EuroLeague'de ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Anadolu Efes, Monaco'yu da yenerek seri yakalamak istiyor.

Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 738. RANDEVU

Fransa'nın Monaco takımını konuk eden Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 738. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 490. maçını oynuyor. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 262 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.