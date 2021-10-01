Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız | CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor.

FENERBAHÇE BEKO 30 - 31 KIZILYILDIZ

3. Periyot oynanıyor...

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 28 - 26 KIZILYILDIZ

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 18 - 15 KIZILYILDIZ

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk ediyor. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan zorlu mücadele, saat 20.45'ten itibaren beIN Sports 3'ten yayınlanıyor.

EUROLEAGUE'DE HEYECAN DORUKTA!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açtı.

Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya geliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 13. MAÇ

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, Turkish Airlines EuroLeague'de 13. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.