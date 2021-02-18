Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Olympiakos CANLI

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Turkish Airlines 'in 25. haftasında temsilcimiz , evinde ekibi 'u konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele 'ten canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın anlık skor takibine fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:29 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:38
Anadolu Efes Olympiakos CANLI

heyecanı, verilen 1 haftalık aranın ardından yeniden başladı... Temsilcilerimizden , EuroLeague'in 25. haftasında 'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS CANLI SKOR | Anlık güncellemek için tıklayın

Anadolu Efes - Olympiakos 6-12

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
'nda oynanan karşılaşma 20:30'da başladı ve ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla kupalarında 710. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 709 karşılaşmada 401 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 462. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 461 karşılaşmada 244 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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