EuroLeague heyecanı, verilen 1 haftalık aranın ardından yeniden başladı... Temsilcilerimizden Anadolu Efes, EuroLeague'in 25. haftasında Olympiakos'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...



ANADOLU EFES OLYMPIAKOS CANLI SKOR | Anlık güncellemek için tıklayın



Anadolu Efes - Olympiakos 6-12

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma 20:30'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 710. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 709 karşılaşmada 401 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 462. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 461 karşılaşmada 244 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.