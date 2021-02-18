Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Olympiakos maçı sonrası Ergin Ataman: Bizim için önemli bir galibiyet

maçı sonrası : Bizim için önemli bir galibiyet

Basketbolda 'nin 25. haftasında konuk ettiği temsilcisi 'u 76-53 yenen 'in başantrenörü , çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 23:09
Anadolu Efes Olympiakos maçı sonrası Ergin Ataman: Bizim için önemli bir galibiyet

'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, karşılaşmaya kötü başladıklarını aktardı.

Ataman, ilk çeyrekte hücumda çok hata yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Maça iyi başlamadık. İlk çeyrekte 15 sayı geriye düştük. Rakibimiz hızlı hücumlarla sayılar buldu. İkinci çeyrekten itibaren kenardan gelen oyuncuların katkısıyla sayılar bulduk. ile rakibimizin ikili oyunlarını çözdük. Savunma tarafında iyiydik. 'ın ikili oyunlarını iyi durdurduk. Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar bulduk. Çok fazla da boş şut kaçırdık. Agresif oynayarak maçı kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu."

BARTZOKAS: ANADOLU EFES GALİBİYETİ HAK ETTİ
koçu Bartzokas, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Galibiyetten dolayı 'i kutlarım. İkinci çeyrekten başlayarak rakibimiz iyi oynadı ve hem skorda hem de tempoda öne geçtiler. Kalan üç çeyrekte de dengeyi kuramadık. Rakibimiz iyi şutlar kullandı. Anadolu Efes maçı kazanmayı hak etti." değerlendirmesinde bulundu.

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