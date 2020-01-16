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16 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler THY EuroLeague Haberleri Fenerbahçe Beko Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euroleague'in 20. haftasında temsilcimiz Beko ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi 'yı konuk edecek. Bu sezon turnuvada 8 galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde 10. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

Basketbolda Euroleague heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son haftalara formda giren Beko evinde İspanyol devi 'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler 8 galibiyet ve 11 yenilgi ile 10. sırada yer alırken, Barcelona ise 13 galibiyet ve 6 yenildiyle 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko'nun ve Etkinlik Salonu'nda konuk edeceği Barcelona maçı saat 20.45'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 3'ten canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 529. SINAV

Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında kupalarındaki 529. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko son olarak sahasında ASVEL'i ağırlamış ve mücadeleden 86-64 üstün ayrılan taraf olmuştu.

  1. 16.01.2020
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