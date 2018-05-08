THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu
Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde görev alacak hakemler belli oldu.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek ve Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Real Madrid (İspanya), CSKA Moskova (Rusya) ve Zalgiris Kaunas'ın (Litvanya) mücadele edeceği THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde düdük çalacak hakemler şunlar:
Matej Boltauzer (Slovenya)
Daniel Hierrezuelo (İspanya)
Elias Koromilas (Yunanistan)
Luigi Lamonica (İtalya)
Olegs Latisevs (Letonya)
Robert Lottermoser (Almanya)
Sreten Radovic (Hırvatistan)
Boris Ryzhyk (Ukrayna)
- 8.5.2018 17:16
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