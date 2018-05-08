THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    THY 'nin hakemleri belli oldu

    THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu

    Basketbolda THY 'nde görev alacak hakemler belli oldu.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek ve Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra (İspanya), CSKA Moskova (Rusya) ve 'ın (Litvanya) mücadele edeceği THY 'nde düdük çalacak hakemler şunlar:

    Matej Boltauzer (Slovenya)

    Daniel Hierrezuelo (İspanya)

    Elias Koromilas (Yunanistan)

    Luigi Lamonica (İtalya)

    Olegs Latisevs (Letonya)

    Robert Lottermoser (Almanya)

    Sreten Radovic (Hırvatistan)

    Boris Ryzhyk (Ukrayna)

    1. 8.5.2018 17:16
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