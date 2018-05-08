THY Avrupa Ligi'nin yükselen yıldızı yine Doncic
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun yükselen yıldızı, Real Madrid'in 19 yaşındaki oyuncusu Luka Doncic oldu.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Doncic, başantrenörlerin katıldığı oylama sonucunda 22 yaş ve altındaki basketbolculara verilen "yükselen yıldız" ödülüne layık görüldü.
Geçen sezondan sonra bir kez daha bu ödülü kazanan Doncic'in ardından Valencia'dan İspanyol Alberto Abalde'nin ikinci olduğu oylamada, Kızılyıldız MTS'den Fransız Mathias Lessort üçüncülüğü elde etti.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 31 maçta ortalama 25 dakika 43 saniye sahada kalan Sloven basketbolcu Doncic, 16,1 sayı, 4,8 ribaunt, 4,4 asist, 1,1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Doncic ayrıca maç başına 21,8 verimlilik puanıyla bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.
Böylece Doncic, Nikola Mirotic ve Bogdan Bogdanovic'in ardından turnuvada yükselen yıldız ödülünü iki kez kazanan diğer bir isim oldu. Ligde Erazem Lorbek, Andrea Bargnani, Rudy Fernandez, Danilo Gallinari, Novica Velickovic, Ricky Rubio, Kostas Papanikolaou ve Alex Abrines ise birer kez bu onura erişti.
- 8.5.2018 15:31
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Fatih Terim gözünü Atakan Çankaya'ya dikti
Toplam 2
Yorum
sinyor avrupada bir yere varamazsin bu defansla ve taktikle ! anca tr de iyi hücüm etti derler ! avrupanin tercihi kontrollü futbol tabiki göze hos
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Beşiktaş devleri geride bıraktı
Toplam 4
Yorum
karakartalllll yok gs - fb final oynadı!
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Leonidis görevinden alındı
Toplam 5
Yorum
KARŞISINDA KOMPLEKSE GİRECEKSİNİZ. EĞER O HALTERCİYİ SÜLEYMANOĞLU NUN CENAZESİNE GELDİ DİYE GÖREVDEN ALDILARSA GERÇEKTEN BUNLAR İNSAN DEĞİL. NE YAPARSANIZ YAPIN 80 MİLYONUN
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