THY Avrupa Ligi'nin yükselen yıldızı yine Doncic – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    THY 'nin yükselen yıldızı yine Doncic

    THY <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'nin yükselen yıldızı yine Doncic

    Basketbol THY 'nde 2017-2018 sezonunun yükselen yıldızı, 'in 19 yaşındaki oyuncusu Luka Doncic oldu.

    'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Doncic, başantrenörlerin katıldığı oylama sonucunda 22 yaş ve altındaki basketbolculara verilen "yükselen yıldız" ödülüne layık görüldü.

    Geçen sezondan sonra bir kez daha bu ödülü kazanan Doncic'in ardından 'dan İspanyol Alberto Abalde'nin ikinci olduğu oylamada, Kızılyıldız MTS'den Fransız Mathias Lessort üçüncülüğü elde etti.

    Bu sezon THY 'nde çıktığı 31 maçta ortalama 25 dakika 43 saniye sahada kalan Sloven basketbolcu Doncic, 16,1 sayı, 4,8 ribaunt, 4,4 asist, 1,1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Doncic ayrıca maç başına 21,8 verimlilik puanıyla bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

    Böylece Doncic, Nikola Mirotic ve 'in ardından turnuvada yükselen yıldız ödülünü iki kez kazanan diğer bir isim oldu. Ligde Erazem Lorbek, Andrea Bargnani, Rudy Fernandez, Danilo Gallinari, Novica Velickovic, Ricky Rubio, Kostas Papanikolaou ve Alex Abrines ise birer kez bu onura erişti.

    1. 8.5.2018 15:31
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