Euroleague'de eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Euroleague'de eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi

    Euroleague'de eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi

    THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off eşleşmeleri belli oldu.

    Ligde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk 8 sırada yer alan takımlar, play-off çeyrek finalinde çapraz eşleşti.

    Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, yedinci sıradaki İspanyol ekibi Baskonia ile çeyrek finalde karşılaşacak.

    Play-off maçları 17 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımların 'e yükseleceği çeyrek finalde, ilk iki maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak.

    Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

    CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)

    Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (İspanya)

    Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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