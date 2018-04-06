Euroleague'de eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi
THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Ligde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk 8 sırada yer alan takımlar, play-off çeyrek finalinde çapraz eşleşti.
Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, yedinci sıradaki İspanyol ekibi Baskonia ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Play-off çeyrek final maçları 17 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde, ilk iki maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Euroleague'de eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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