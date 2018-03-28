Fenerbahçe Doğuş, Rusya deplasmanında – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Doğuş, deplasmanında

    Fenerbahçe Doğuş, Rusya deplasmanında

    Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 29. hafta müsabakasında yarın deplasmanda 'nın Khimki ekibiyle karşılaşacak.

    'nın başkenti 'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 28 maçta aldığı 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. Khimki ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

    Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini 'da 71-67 yenmişti. Öte yandan, Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 5, Khimki'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:08
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