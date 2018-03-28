Euroleague’de 29. hafta heyecanı – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Euroleague’de 29. hafta heyecanı

    Euroleague’de 29. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 29. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Khimki Moskova ile, de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

    THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 30 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Khimki Moskova ile oynayacak. de Sinan Erdem Spor Salonu'nda FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Panathinaikos, 'i ağırlayacak.

    THY Euroleague'de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:

    Yarın
    18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş
    20.45 - FC Barcelona Lassa
    21.00 Bamberg - EA7 Olimpia Milano
    22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX

    30 Mart Cuma
    19.00 - Olympiakos
    20.00 Kızılyıldız -
    20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
    21.15 Panathinaikos -

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:59
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