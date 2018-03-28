Euroleague’de 29. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 29. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Khimki Moskova ile, Anadolu Efes de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:
Yarın
18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş
20.45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg - EA7 Olimpia Milano
22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv
30 Mart Cuma
19.00 Unicaja Malaga - Olympiakos
20.00 Kızılyıldız - Real Madrid
20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
21.15 Panathinaikos - Valencia Basket
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
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Orman: En rekabetçi ligi yaşıyoruz
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Kusura bakmayın ama inanmıyoruz. Başakşehir'i yenmiş olsaydınız. Şampiyonluk yüzdemiz 80-90 lara varacakken şuan ise 30-40 larda.1/2
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Linnes garantiledi
Toplam 1
Yorum
Gslı Beyfendi dürüst terbiyeli ahlaklı futbol oynamaya çalışan tam bir kuzeyli..Bize böyle adamlar lazım haydi Elmander Usta...
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Fenerbahçe’ye gönderme
Toplam 2
Yorum
Kartalım Çok güzel düşünülmüş harbiden çok güldüm ben bu tiyatroya :)))
Euroleague’de 29. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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