Malaga biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Malaga biletleri satışa sunuldu

    Malaga biletleri satışa sunuldu

    'un 5 Nisan'da oynayacağı Euroleague'teki maçının bilet satışları dünden itibaren başladı.

    'un 5 Nisan'da oynayacağı Euroleague'teki maçının bilet satışları dünden itibaren başladı. Genel satışa bugün sunulacak biletlerin fiyatı 50 ile 900 (yemek dahil) arasında değişiyor. 7 Nisan'daki lig maçının biletlerinin genel satışına ise 30-500 arası fiyatla bugün başlanacak.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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