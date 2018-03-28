Malaga biletleri satışa sunuldu
Fenerbahçe Doğuş'un 5 Nisan'da oynayacağı Euroleague'teki Unicaja Malaga maçının bilet satışları dünden itibaren başladı.
Fenerbahçe Doğuş'un 5 Nisan'da oynayacağı Euroleague'teki Unicaja Malaga maçının bilet satışları dünden itibaren başladı. Genel satışa bugün sunulacak biletlerin fiyatı 50 TL ile 900 TL (yemek dahil) arasında değişiyor. 7 Nisan'daki Trabzonspor lig maçının biletlerinin genel satışına ise 30-500 TL arası fiyatla bugün başlanacak.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Malaga biletleri satışa sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.