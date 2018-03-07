Euroleague’de 25. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 25. haftasında Anadolu Efes, evinde Maccabi FOX Tel Aviv ile Fenerbahçe Doğuş da deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.
THY Euroleague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
Yarın
20.00 Khimki Moskova - AX Armani Exchange Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv
22.30 Valencia Basket - Saski Baskonia
23.00 Real Madrid - Panathinaikos Superfoods
9 Mart Cuma
20.00 CSKA Moskova - Unicaja Malaga
21.00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
23.00 Barcelona Lassa - Kızılyıldız
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:27
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Bafetimbi Gomis'in ensesinde!
Toplam 1
Yorum
kg Love Anadolu takımı golcüsü
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Tehlikeli viraj
Toplam 2
Yorum
gssssssssss kimse kusura bakmasın yıllık 3.5 mıl euro alan selcuk ve 2.5 mıl euro alan tolgadan daha tehlıkelı bısey yok sonra neden uefa pesımızde
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 3
Yorum
isim Daha önce Fener'e gelmiş olsa "İyi ki Galatasaray'a gitmemişim" derdi. Normaldir.
Euroleague’de 25. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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