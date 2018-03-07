Euroleague’de 25. hafta heyecanı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    9. Euroleague
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Euroleague’de 25. hafta heyecanı

    Euroleague’de 25. hafta heyecanı

    THY Euroleague’in 25. haftasında , evinde Maccabi FOX ile da deplasmanda ile karşılaşacak.

    THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 9 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçındaki Khimki Moskova, AX 'yu ağırlayacak. Türk temsilcilerinden , yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX ile mücadele edecek. Diğer Türk takımı da 9 Mart'ta deplasmanda ile karşılaşacak.

    THY Euroleague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

    Yarın
    20.00 Khimki Moskova - AX
    20.30 - Maccabi FOX
    22.30 - Saski Baskonia
    23.00 - Panathinaikos Superfoods

    9 Mart Cuma
    20.00 CSKA Moskova -
    21.00 -
    22.00 Olympiakos - Bamberg
    23.00 Barcelona Lassa - Kızılyıldız

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:27
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