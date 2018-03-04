Brose Bamberg'in yeni başantrenörü Banchi – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'in yeni başantrenörü Banchi

    Brose Bamberg'in yeni başantrenörü Banchi

    Almanya ekiplerinden , başantrenörlük görevi için İtalyan ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İtalyan başantrenör ile gelecek yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    , bir başka İtalyan başantrenör Andrea Trinchieri'nin görevine iki hafta önce son vermişti.

    Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Brose Bamberg, 24 hafta sonunda 9 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:40
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