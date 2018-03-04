Brose Bamberg'in yeni başantrenörü Banchi
Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Brose Bamberg, başantrenörlük görevi için İtalyan Luca Banchi ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İtalyan başantrenör ile gelecek yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Brose Bamberg, bir başka İtalyan başantrenör Andrea Trinchieri'nin görevine iki hafta önce son vermişti.
THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Brose Bamberg, 24 hafta sonunda 9 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:40
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
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Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
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