Houston Rockets rekora koşuyor – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    rekora koşuyor

    Houston Rockets rekora koşuyor

    Amerikan 'nde (NBA) 'i 123-120 mağlup eden , art arda 15. maçını kazanarak kulüp tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisini yakaladı.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. lideri Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın 27 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 5 top çalmayla oynadığı maçta Celtics'i 123-120 mağlup ederek 49. galibiyetini aldı.

    Peş peşe 15. maçını kazanan Rockets, kulüp tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisini tekrarladı. Rockets daha önce 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında 15'er maçlık galibiyet serisine imza attı. Kulüp rekoru ise arka arkaya 22 maç kazanılan 2007-2008 sezonuna ait.

    Karşılaşmada Eric Gordon 29, Trevor Ariza 21, Chris Paul 15 sayıyla Rockets'ın galibiyetine katkı sağladı.

    Dört maç sonra kaybederek 20. mağlubiyetini yaşayan ikincisi Celtics'te Marcus Morris 21, ve Greg Monroe 18'er sayı attı.

    NUGGETS, CAVALİERS'I DEVİRDİ
    Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren , milli basketbolcu 'ın forma giydiği 'ı 126-117 mağlup etti.

    Bu sezon 35. maçını kazanan Nuggets'ta Garry Harris 32, Will Barton 23, Wilson Chandler 16 sayı kaydetti.

    Son 4 maçın 3'ünü kaybeden ev sahibi Cavaliers'ta LeBron James'in 25 sayı, 15 asist, 10 ribauntla "triple-double"lık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sezon 26. maçını kaybeden Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta JR Smith 19, George Hill 17, Larry Nance Jr 14 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 107-100

    Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 117-126

    Miami Heat-Detroit Pistons: 105-96

    -: 123-120

    San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 112-116

    Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 108-100

    Sacramento Kings-Utah Jazz: 91-98

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:40
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