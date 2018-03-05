NBA efsanesi Kobe Bryant, Oscar ödülü kazandı

Hollywood'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 90'ıncı Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde, Bryant'ın yazdığı ve Glen Keane'in yönettiği "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol) adlı yapım, "En İyi Kısa Animasyon" ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunan Bryant, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, "Basketbol oyuncuları olarak susup top sürmemiz gerekiyor." ifadesini kullanırken, başta animasyonun müziklerini hazırlayan ünlü müzisyen John Williams olmak üzere yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti.



Bryant'ın ödülü kazandığını, dünya genelinde yüz milyonlarca hayranı olan bilim kurgu film serisi Star Wars'ta Luke Skywalker karakterini canlandıran ünlü aktör Mark Hamill duyurdu.

Ödül zarfını açan Hamill'in Kobe Bryant'ın soyadını okumaya ihtiyaç duymadan "Kobe" şeklinde haykırması ise Dolby Tiyatrosu'nu dolduran yüzlerce ünlüden alkış aldı.

Yaklaşık 5 dakika süren "Dear Basketball" adlı kısa animasyon yapımı, Bryant'ın Kasım 2015'te "The Players' Tribune" adlı medya platformuna yazdığı basketbolu bırakmasına yönelik mektubuna dayanıyor.

Filmde Bryant, basketbola olan sevgisinden bahsederken, NBA'de geçirdiği 20 yıllık kariyeri hakkında da değerlendirmelerde bulunuyor.



İlk tebrik Shaquille O'Neal'dan geldi.

Ünlü oyuncuya Twitter üzerinden ilk tebrik ise eski takım arkadaşı Shaquille O'Neal'dan geldi.

Los Angeles Lakers'ta 1996-2004 yılları arasında Kobe Bryant'ın takım arkadaşı olan O'Neal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oscar kazandığı için Kobe'ye tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Senin ve ailen için büyük bir onur. Kıskandım." ifadelerini kullandı.

NBA tarihinin en güçlü ikililerinden kabul edilen O'Neal ve Bryant, Los Angeles Lakers takımıyla 2000, 2001 ve 2002 yıllarında 3 yıl üst üste NBA şampiyonluğu elde etmişti. Aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı O'Neal, Lakers takımından ayrılmış ve ikili yıllarca konuşmamıştı.



Sosyal medyada büyük ilgi

Bryant'ın "En İyi Kısa Animasyon" dalında Oscar ödülü kazanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Oyuncu hakkında Twitter'da yaklaşık 230 bin paylaşım yapılırken, Kobe Bryant'ın ödülü kazandığının açıklandığı an Twitter üzerinden 10 dakikada 3 binden fazla kez izlendi.

Los Angeles Lakers ile 1979-1991 yılları arasında 5 NBA şampiyonluğu yaşayan ve şu anda Lakers'ın Basketbol Operasyonlar Başkanı olan Magic Johnson ile 1999-2011 yılları arasında Lakers'ı 5 NBA şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Phil Jackson da Bryant'ı Twitter üzerinden kutladı.