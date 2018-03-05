Milwaukee Bucks 4 maç sonra kazandı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    4 maç sonra kazandı

    Milwaukee Bucks 4 maç sonra kazandı

    Amerikan 'nde (NBA) , milli oyuncular ve 'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers'ı 118-110 yendi.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Bucks, yıldız basketbolcusu Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadığı maçta 76ers'ı 118-110 mağlup etti.

    Dört maç sonra kazanarak 34. galibiyetini alan ev sahibi Bucks'ta Eric Bledsoe 22, Jabari Parker 13, Tyler Zeller ve John Henson 11'er sayı attı.

    Bu sezon 28. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Dario Saric 25, Joel Embiid 19, JJ Redick 17 sayı kaydetti. 'ın forma giymediği maçta 18 dakika süre alan ise 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynadı.

    - Bogdanovic'in 22 sayısı galibiyeti getirdi

    New York Knicks'i 102-99 yenen Sacramento Kings'te takımın en skoreri olan eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic, 22 sayı, 7 asistle galibiyette ön plana çıktı.

    Sezonun 20. galibiyetini elde eden ev sahibi Kings'te Skal Labissiere 14, Buddy Hield, Kosta Koufos ve Justin Jackson 12'şer sayı buldu.

    Art arda 4. olmak üzere 40. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te Tim Hardaway Jr 24, Kyle O'Quinn 14 sayı üretti.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 113-112

    Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 103-98

    Washington Wizards-Indiana Pacers: 95-98

    Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 109-126

    -Philadelphia 76ers: 118-110

    Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 123-120

    Sacramento Kings-New York Knicks: 102-99

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:29
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