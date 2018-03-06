Cedi'nin hareketine LeBron'un o tepkisi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'ı 112-90 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Pistons'ı 112-90 mağlup ettiği mücadelede kenardan gelip 22 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performansıyla takımının 37. galibiyetinde etkin rol oynadı.
Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta LeBron James 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Larry Nance Jr 22 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Arka arkaya 3. olmak üzere 35. mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Blake Griffin 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Andre Drummond 15 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.
Cavaliers'ın rahat kazandığı maçta Cedi Osman'ın Anthony Tolliver'a karşı yaptığı hareket ve sonrasında bulduğu basket sonrası kenardan maçı izleyen LeBron James'in verdiği komik tepki ve dans ise geceye damga vurdu.
?? Cedi Osman'ın hareketine LeBron James'in verdiği o tepki... ?? pic.twitter.com/XDr3dyFn7W— Fotomaç (@fotomac) 6 Mart 2018
Spurs, Grizzlies'a üst üste 14. mağlubiyetini yaşattı
San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies'ı konuk ettiği maçı 100-98 kazanarak rakibine peş peşe 14. mağlubiyetini yaşattı.
Bu sezon 37. galibiyetini elde eden Spurs'te Tony Parker 23, Davis Bertans 17, Danny Green 14 sayı attı.
Grizzlies'ta Marc Gasol'un 23 sayı, 10 ribaunt, Dillon Brooks'un 21 sayı, 4 ribaunt ve JaMychal Green'in 14 sayı, 15 ribauntluk performansları sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 112-90
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 92-89
Miami Heat-Phoenix Suns: 125-103
Chicago Bulls-Boston Celtics: 89-105
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 100-98
Utah Jazz-Orlando Magic: 94-80
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 103-108
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:28
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Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST TAKIMLAR BAZEN KÖTÜ OYNUYOR FENERDE ÖYLE OLABİLİR AMA HAKEMLER FENERİ DOĞRUYOR AYKUT DIŞINDA SAVUNAN BİR ALLAHIN KULU YOK BETER OLALIM O ZAM
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Rodallega boş geçti
Toplam 2
Yorum
lazrail bakın şu gerçektir ki takımda burak dışında golcü yok burak da malesef takım oyunu oynamıyor ama ndoyda rodallegada bizim ayaramızda değill
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 11
Yorum
k. ya başkan hep aynı laflar önce sen kendine dikkat et ! yanlış transferler başarısızlıklar bıktık artık, ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON !
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