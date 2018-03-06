Cedi'nin hareketine LeBron'un o tepkisi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Cedi'nin hareketine LeBron'un o tepkisi

    Cedi'nin hareketine LeBron'un o tepkisi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu 'ın forma giydiği , sahasında 'ı 112-90 yendi.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Pistons'ı 112-90 mağlup ettiği mücadelede kenardan gelip 22 dakika süre alan , 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performansıyla takımının 37. galibiyetinde etkin rol oynadı.

    Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Larry Nance Jr 22 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

    Arka arkaya 3. olmak üzere 35. mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Blake Griffin 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Andre Drummond 15 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

    Cavaliers'ın rahat kazandığı maçta Cedi Osman'ın Anthony Tolliver'a karşı yaptığı hareket ve sonrasında bulduğu basket sonrası kenardan maçı izleyen LeBron James'in verdiği komik tepki ve dans ise geceye damga vurdu.





    Spurs, Grizzlies'a üst üste 14. mağlubiyetini yaşattı

    , 'ı konuk ettiği maçı 100-98 kazanarak rakibine peş peşe 14. mağlubiyetini yaşattı.

    Bu sezon 37. galibiyetini elde eden Spurs'te Tony Parker 23, Davis Bertans 17, Danny Green 14 sayı attı.

    Grizzlies'ta Marc Gasol'un 23 sayı, 10 ribaunt, Dillon Brooks'un 21 sayı, 4 ribaunt ve JaMychal Green'in 14 sayı, 15 ribauntluk performansları sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar

    -: 112-90

    Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 92-89

    Miami Heat-Phoenix Suns: 125-103

    Chicago Bulls-Boston Celtics: 89-105

    San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 100-98

    Utah Jazz-Orlando Magic: 94-80

    Lakers-Portland Trail Blazers: 103-108

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:28
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