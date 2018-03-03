Warriors galibiyet serisini sürdürdü – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Warriors galibiyet serisini sürdürdü

    Warriors galibiyet serisini sürdürdü

    Amerikan 'nde () son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda 'ı 114-109 yendi.

    'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan 'ı 114-109 mağlup ederek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.

    'ın 28 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadığı konuk takımda, 28, Nick Young 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    Ev sahibi ekipte ise Kent Bazemore'un 29, Dennis Schroder 27 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

    ERSAN'DAN GALİBİYETE 18 SAYILIK KATKI
    Milli basketbolcu 'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında 'i 110-99 yendi.

    Joel Embiid 'in 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçta, 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

    Konuk takımda Kemba Walker 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Nicolas Batum 14 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

    MAGİC GALİBİYETİ HATIRLADI
    Son 7 maçından mağlubiyetle ayrılan , sahasında 'ı 115-106 yendi.

    'te Aaron Gordon 27 sayı, 13 ribauntla, Nikola Vucevic de 22 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

    James Ennis ve Reggie Bullock'un 21'er sayı ürettiği Pistons'ta, Blake Griffin 12 sayı, 10 ribaunt, Andre Drummond da 10 sayı, 15 ribauntla maçı "double-double" ile tamamladı.

    'e 7 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    Orlando Magic-: 115-106

    Philadelphia 76ers-: 110-99

    -Golden State Warriors: 109-114

    Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 108-100

    Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 102-108

    Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 96-103

    Washington Wizards-Toronto Raptors: 95-102

    Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 116-124

    Clippers-New York Knicks: 128-105

    Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 116-108

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:10
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