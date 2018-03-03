Warriors galibiyet serisini sürdürdü
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 114-109 yendi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Atlanta Hawks'ı 114-109 mağlup ederek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.
Kevin Durant'ın 28 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadığı konuk takımda, Stephen Curry 28, Nick Young 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Ev sahibi ekipte ise Kent Bazemore'un 29, Dennis Schroder 27 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
ERSAN'DAN GALİBİYETE 18 SAYILIK KATKI
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'i 110-99 yendi.
Joel Embiid 'in 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçta, Ersan İlyasova 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.
Konuk takımda Kemba Walker 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Nicolas Batum 14 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.
MAGİC GALİBİYETİ HATIRLADI
Son 7 maçından mağlubiyetle ayrılan Orlando Magic, sahasında Detroit Pistons'ı 115-106 yendi.
Orlando Magic'te Aaron Gordon 27 sayı, 13 ribauntla, Nikola Vucevic de 22 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.
James Ennis ve Reggie Bullock'un 21'er sayı ürettiği Pistons'ta, Blake Griffin 12 sayı, 10 ribaunt, Andre Drummond da 10 sayı, 15 ribauntla maçı "double-double" ile tamamladı.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Detroit Pistons: 115-106
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 110-99
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 109-114
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 108-100
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 102-108
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 96-103
Washington Wizards-Toronto Raptors: 95-102
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 116-124
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-105
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 116-108
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:10
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
Warriors galibiyet serisini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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